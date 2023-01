Rimossa la svastica nel sottopasso

Non c’è stato bisogno di agire in prima persona. La svastica è stata rimossa. "Caro Sindaco, un cuore è più bello rosso, ma grazie… di cuore". L’ex senatore faentino di Rifondazione Comunista Martino Albonetti aveva scritto al primo cittadino nei giorni scorsi denunciando il simbolo presente nel sottopasso di via Forlivese – vergato all’interno del graffito che raffigurava un cuore rosso – e chiedendo il permesso di rimuoverlo di persona (ne avevamo scritto ieri). Da lì, passano infatti tantissimi bambini e studenti diretti alle scuole Carchidio con i gruppi del servizio ’Piedibus’, aveva rimarcato. Non c’é stato bisogno di agire personalmente e Albonetti ha voluto esprimere la sua gratitudine nei confronti del sindaco con un’altra lettera.