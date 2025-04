Rimosse 30 bici. Da domani i divieti di sosta

Ieri sono sparite le bici nelle rastrelliere. E domani pomeriggio toccherà alle auto in sosta. Fervono i preparativi per la visita del re del Regno Unito Carlo III, della regina consorte Camilla e del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in programma per giovedì. E così un’ordinanza vieta la sosta in centro. Ieri sono state rimosse una trentina di bici: nei prossimi giorni verranno consegnate alla polizia locale che le restituirà agli aventi diritto inviando una mail a depositeria@comune.ravenna.it. Occorrerà descrivere la bici, indicare dove si trovava e un recapito. La restituzione avverrà senza spese a carico degli aventi diritto.

L’ordinanza prevede il divieto di sosta con zona rimozione nei portabiciclette dal 7 al 12 aprile in piazza del Popolo, piazza Garibaldi, piazza Einaudi, piazza Venti Settembre, piazza Kennedy, piazza San Francesco, piazza Caduti per la Libertà e nelle vie Rasponi, Zirardini, Pasolini, Argentario, San Vitale, Gardini, Gordini, D. Alighieri, Da Polenta, Guidone, Ricci, Santi, Guerrini, De Gasperi e N. Baldini. Allo stesso modo fino a giovedì compreso verranno rimosse le bici nei portabiciclette in via Rasponi, sotto ai portici.

Nelle stesse piazze e vie entrerà in vigore (o almeno, in quelle carrabili) entrerà in vigore il divieto di sosta con zona rimozione da domani alle 16 a giovedì alle 18. In questo caso all’elenco occorre aggiungere piazza Einaudi, piazza D’Annunzio, via Longhi, l’area di parcheggio di via Piave (parte lato ovest), viale Farini (lato sud fra piazza Mameli e piazzale Farini), piazza Mameli, largo Firenze, viale S. Baldini, via G. Alberoni (fra viale S. Baldini e via di Roma), viale Randi, circonvallazione al Molino (fra via Augusta e viale N. Baldini), via Cattaneo e via D’Azeglio.

Negli stessi orari è stato anche istituito il divieto di fermata per tutti i veicoli in viale Randi.