Rimossi manufatti e vecchie cabine

C’è movimento attorno alla colonia Varese di Milano Marittima. In questi giorni, infatti, in spiaggia si è proceduto alla rimozione delle vecchie cabine presenti e all’asportazione di altro materiale su richiesta della Capitaneria di Porto e ad opera del Comune di Cervia.

Si tratta della zona della spiaggia libera davanti alla Colonia Varese. Cabine, manufatti e materiali per varie esigenze andavano rimossi ed erano usati in passato dal centro velico lì presente. I lavori sono in corso proprio in questi giorni.