"Rimpallo sul taglio della vegetazione"

"Dopo l’alluvione del maggio scorso una certezza per tutti pareva il taglio dell’abbondante vegetazione spontanea nata negli alvei dei fiumi. Ora non è più certo: lo si desume da una Pec inviata dalla Regione Emilia Romagna ad alcuni privati cittadini, e per conoscenza al Comune di Ravenna, a seguito della richiesta di taglio delle canne che invadono la sede stradale di via Argine destro Montone e radicate oltre due metri dalla strada, la parte dell’argine tagliato regolarmente dal gestore della strada, il Comune". Lo denuncia Ulisse Babini, vice presidente del consiglio territoriale di Roncalceci: "Dalla lettera la Regione afferma che il taglio della vegetazione presente anche nella parte di alveo è di competenza del Comune, se disturba la regolare circolazione stradale delle strade poste sugli argini dei fiumi, in quanto “tale vegetazione, al momento, non costituisce invece pregiudizio idraulico, unica condizione in cui questo Ufficio è tenuto ad intervenire con sfalci arginali”. Si desume, quindi, che l’attuale abbondante vegetazione presente nell’alveo del Montone e che può aver contribuito a maggio a rallentare il defluire dell’acqua, non verrà tagliata. Questa decisione è inaccettabile. E nel caso si ripresenti un’emergenza idraulica con una piena del fiume che provochi danni verrà sicuramente presa in considerazione per valutare l’operato di chi aveva il compito di prevenire tale esondazione e valutare se tale esondazione senza l’omissione poteva essere evitata".