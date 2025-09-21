"Rimuovete tutti gli alberi dall’alveo del Lamone"

Si è conclusa la raccolta firme a sostegno dell’esposto che il geometra Gianluca Sardelli, residente a Traversara ed ex coordinatore del comitato nato all’indomani della tragedia del 19 settembre 2024, ha presentato lo scorso 15 agosto alle autorità per chiedere la rimozione di tutti gli alberi presenti nel letto del fiume Lamone da Faenza fino al mare. "Sto raccogliendo gli ultimi documenti – spiega Sardelli –, ma dovremmo aver raggiunto e superato le 2.000 firme. Un grande risultato". In poco più di un mese sono stati così organizzati banchetti ad hoc, ma anche percorsi vari chilometri per andare a parlare con le persone di porta in porta, oltre ad aver lasciato la documentazione necessaria in alcuni locali pubblici dei dintorni. "Molte persone si sono proposte in prima persona di dare una mano – spiega Sardelli – all’indomani di un mio post dove dicevo di aver inviato l’esposto". Nel documento inviato alla Regione, alla Provincia e ai vari Comuni che insistono lungo l’asta del fiume, Sardelli sottolinea. "In particolare negli ultimi 20 km del corso del fiume, dal ponte della Via Reale, tra Mezzano e Glorie, fino alla foce di Marina Romea, la situazione è molto critica". Il riferimento è alla folta vegetazione che prospera, come testimoniato da varie foto allegate alla Pec. Riporta poi uno stralcio del ‘Piano di gestione del rischio di alluvioni’, redatto dalla Regione Emilia Romagna nel giugno 2013, che recita: "La vegetazione in alveo costituisce un pericolo nel caso degli alvei arginati di pianura, ove si configura la possibilità di esondazioni che si manifestano nella forma di dam break con componente dinamica accentuata. I tratti critici per la manutenzione degli alvei sono evidenziati dal raffronto fra i volumi che potrebbero esondare in condizioni di vegetazione sviluppata rispetto a quelli in condizioni di buona manutenzione".

Da qui la richiesta urgente per "per rimuovere tutti gli alberi all’interno dell’alveo del fiume Lamone", altrimenti si avrebbe il rischio che si "verifichino delle nuove esondazioni a valle di Traversara" con l’arrivo delle prossime piogge autunnali. "La ragione di questa mia preoccupazione risiede nel fatto che, la portata del fiume in corrispondenza della vegetazione ha una forte riduzione e l’acqua si vede costretta ad ‘uscire’ dagli argini – scrive nel documento inviato agli enti –. Per ridare officiosità idraulica al fiume Lamone, occorre tempestivamente rimuove tutti gli alberi dal suo interno". "Appena avrò finito di raccogliere tutte le firme originali – spiega Sardelli –, invierò l’esposto con tutte le firme in calce al presidente della Regione Emilia Romagna, Michele de Pascale. Successivamente invierò una copia di quanto spedito a de Pascale anche a tutti gli altri enti". Matteo Bondi