Rinasce la terra dell’alluvione. Opere in mostra al ’Carlo Zauli’

Alle 19, il Museo Carlo Zauli di Faenza – in collaborazione con la Strada Europea della Ceramica – presenta la restituzione espositiva del progetto Terra che rinasce / Reborning Clay. A seguito dell’alluvione che nel maggio 2023 ha colpito il Museo Carlo Zauli, devastandone ambienti e programmazione, si sono disciolte all’interno dello storico magazzino del museo tonnellate di argilla e ossido di ferro che erano presenti soltanto come conservazione, e insieme all’argilla del fiume Lamone esondato hanno dato luogo ad un nuovo impasto riutilizzato per la realizzazione di opere ceramiche ad altissimo grado di sostenibilità, favorendo il recupero dei materiali. Una giuria ha selezionato tre artiste, le cui opere realizzate nel periodo di residenza (marzo-aprile 2025) saranno esposte in mostra oggi alle ore 19. Le protagoniste sono Auréline Caltagirone (foto), Myrto Patramani, Elio Secondo (Alessia Marchese) e Silvia Ileana Listorti. Quattro invece sono state le menzioni di merito: Gur Inbar, Ming-Miao Ko, Silvia Ileana Listorti e Giulio Polloniato. In mostra saranno presenti anche le opere realizzate da Silvia Ileana Listorti.