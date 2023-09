Rinascimento poetico al parco del museo Classis

Il parco del museo Classis, in via Classense 29, stasera alle 20.30 ospita poeti e poetesse di Rinascimento Poetico per una serata di letture dedicata alla poesia e alla musica. Tra le letture in programma, versi e aforismi di Giovanna Bemporad, poetessa e traduttrice che collaborò per anni con Pier Paolo Pasolini, e alcuni versetti di Inferno IV, dove Dante e Virgilio incontrano i grandi poeti dell’antichità Omero, Orazio, Ovidio e Lucano. Le letture saranno accompagnate dalle note melodiose della bandura, strumento tradizionale ucraino, eseguite dal soprano Olena Melnyk. L’appuntamento chiude la rassegna di incontri culturali a cura del Punto Lettura Classe.

L’ingresso è libero. Per informazioni: 0544.473678 o [email protected].

In caso di maltempo l’incontro si svolgerà all’interno del Punto Lettura Classe in via Classense 29.