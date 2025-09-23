Rinascono le paludi eutrofiche:. Life Fresh protegge il Delta del Po dalla siccità e dalla salinizzazione

Ripristinare l’habitat delle paludi eutrofiche d’acqua dolce, scomparso oltre 20 anni fa, per permettere alle zone umide del Delta del Po di resistere ai cambiamenti climatici. È questo l’obiettivo del progetto europeo Life Fresh che interverrà sulle paludi alla foce del Lamone - Punte Alberete, Valle Mandriole e Bardello – e su quelle di Argenta.

"Oggi, l’impatto del cambiamento climatico ha aggravato uno stato di fragilità innato nelle aree umide che caratterizzano il Delta del Po. I sistemi idraulici realizzati nella prima metà del ‘900 non sono stati pensati né per una corretta gestione delle zone umide né per gli effetti dei mutamenti climatici – spiega Massimiliano Costa, direttore del Parco -. Il Delta del Po è stato quasi completamente bonificato: le paludi d’acqua dolce occupano una superficie 10 volte inferiore delle zone umide salmastre e le aree umide non sono più naturalmente alimentate dai fiumi. Ciò le rende aree fortemente minacciate da siccità, aumento del livello del mare e salinizzazione. Oltre che dall’inquinamento idrico causato dall’uso di pesticidi, diserbanti e nutrienti e dalle moltissime specie esotiche invasive".

"Tutto questo ha causato la scomparsa delle piante acquatiche, elemento fondamentale per la conservazione delle zone umide. Da Ravenna sono scomparse del tutto – spiega Costa -, mentre ad Argenta alcune sopravvivono. Oltre ai problemi di inquinamento e specie invasive, come la nutria, a Ravenna ci sono state anche delle incursioni saline che hanno dato il colpo di grazia alle idrofite. Per Punte Alberete e Valle Mandriole si è trattato di episodi, risalenti alla fine degli anni ’90; mentre il Bardello, che ha poca acqua, fa più fatica a resistere all’influsso del fiume. Oggi, però, la gestione è molto attenta e quindi siamo nelle condizioni di provare a ripristinare questo habitat e riportare le piante acquatiche che lo caratterizzano".

Il progetto si concluderà nel 2030 e vede un piano di intervento con 33 azioni da 5,3 milioni di euro, di cui 3,2 a carico dell’Unione Europea. "Tra gli interventi – continua Costa - ci sono la creazione di chiaviche e, per Punte Alberete, la trasformazione di un canale circondariale in un canale per la fitodepurazione, dove saranno immesse delle piante acquatiche per migliorare le caratteristiche dell’acqua. Questo canale servirà anche come punto di reintroduzione delle specie. Poi, ci sarà anche un importante intervento di ampliamento di strutture per la produzione di piante e animali acquatici, cioè vivai e allevamenti, oltre che interventi per favorire le specie tipiche dell’habitat". Un aspetto del progetto è anche la creazione di una ‘comunità dei popoli delle paludi’. "Vogliamo ridare dignità al termine palude, che spesso si utilizza con accezione negativa. In realtà, è un ambiente molto importante per questa zona della Pianura Padana. Dalla pesca, alla navigazione, fino all’utilizzo delle erbe palustri per la creazione di oggetti, oltre che i capanni tradizionali", conclude.

Lucia Bonatesta