Rinnovata convenzione Siae-Confartigianato Scadenza 28 febbraio

È stata rinnovata anche per l’anno in corso la convenzione tra Confartigianato e Siae per il pagamento dei diritti d’autore per la ‘Musica d’ambiente’ trasmessa in laboratori artigiani, ambienti di lavoro non aperti al pubblico, negozi di vendita aperti al pubblico e pubblici esercizi (bar, ristoranti), con una riduzione del 25% sulle tariffe Siae 2023. La convenzione è applicabile pure ai compensi per l’utilizzo di musica nelle attese telefoniche e per gli apparecchi installati su automezzi pubblici, per i quali, quindi, le imprese associate possono usufruire di una riduzione pari al 40%. Il termine per il rinnovo degli abbonamenti annuali, e quindi per il versamento dei compensi con riduzioni, è previsto per il 28 febbraio. Info. www.confartigianato.ra.it.