Rinnovato il CCNL edilizia artigianato e piccola-media impresa

Le Parti Sociali dell’artigianato e delle PMI del settore costruzioni (tra le quali ANAEPA-Confartigianato Edilizia) insieme ai sindacati di categoria hanno sottoscritto il 20 maggio il rinnovo del CCNL per oltre 50.000 imprese e 400.000 lavoratori dell’edilizia. L’intesa, in una fase di assestamento del comparto, punta su qualità, formazione, legalità e sostenibilità. Previsto un aumento salariale di 178 euro in quattro tranche e premi per le imprese virtuose. Il contratto chiede anche misure per rilanciare il mercato privato, riconoscere l’accesso regolamentato alla professione e rafforzare la presenza delle PMI negli appalti pubblici. Info: www.confartigianato.ra.it