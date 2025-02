Rinnovato il comitato cittadino di Filetto e Pilastro

Si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Comitato cittadino di Filetto e Pilastro per il triennio 2025-27. Le votazioni si sono tenute dal 17 al 24 febbraio. Hanno votato 182 dei 633 aventi diritto. Come si legge nella pagina Facebook del Comitato, sono stati eletti: Ulisse Babini (124 voti), Lorenzo Senzani (101), Achille Savini (88), Alessandra Carini (38), Antonio Del Biondo (25), Erio Gentili (23), Claudio Morigi (21), Sauro Benini (10). Mauro Tasselli (2)

Il nuovo comitato sarà formato da 9 membri e si riunirà nei prossimi giorni per eleggere il presidente, vicepresidente e segretario.