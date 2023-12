"Rinnoviamo l’invito ad acquistare prodotti locali"

L’Ufficio studi nazionale di Confartigianato ha ‘pesato’ il valore degli acquisti del periodo di Natale 2023, che dovrebbe raggiungere il volume di 24,4 miliardi di euro. Quasi due terzi degli acquisti saranno dedicati ad alimentari e bevande, tra i quali spiccheranno quelli che puntano sulla tipicità, sull’identità territoriale, sull’unicità e qualità di prodotti e servizi, per una sempre più diffusa attenzione alla qualità e alla sostenibilità di prodotti tipici del territorio.

Un trend che, nel nostro Paese, coinvolge oltre 300mila aziende artigiane e 882mila addetti. Motivi che hanno portato Confartigianato a rilanciare anche quest’anno la campagna #acquistiamolocale, ovvero un invito a regalare e a regalarsi doni che esprimono il valore artigiano made in Italy. Per Confartigianato, i prodotti e i servizi offerti dalle imprese artigiane italiane sono caratterizzati da una artigianalità basata sul valore del lavoro, sull’ascolto del cliente e sulla personalizzazione del prodotto, a cui si associa l’alta qualità delle materie prime e dei prodotti realizzati. In molte realizzazioni, trova una sintesi la cultura secolare della manifattura artistica e della rielaborazione dei materiali.

L’offerta dell’artigianato italiano è focalizzata sulla creazione di valore per la domanda di prossimità, grazie alla profonda conoscenza del mercato del locale da parte degli imprenditori, sul quale si rivolge la consulenza e il supporto ai clienti per installazioni e riparazioni. Scegliere prodotti e servizi di imprese locali vuol dire sostenere non solo l’imprenditore, i suoi dipendenti e le rispettive famiglie, ma anche contribuire alla trasmissione della cultura incorporata nel sapere artigiano nonché al benessere della comunità, garantendo sia la remunerazione del lavoro e dei fattori produttivi locali.