Rinnovo dei Consigli di Zona: 58 candidati a Bagnacavallo e nelle frazioni

Sono 58 le cittadine e i cittadini del comune che hanno deciso di candidarsi per il rinnovo dei Consigli di Zona di Bagnacavallo, Boncellino, Glorie, Masiera, Traversara, Villa Prati e Villanova. Dai 20 agli 87 anni, caratterizzati dalle più diverse esperienze formative e professionali, le candidate e i candidati sono accomunati dal desiderio di impegnarsi per le proprie comunità e dare il loro contributo per renderle sempre più vive e accoglienti.

Sulla homepage del sito del Comune è possibile consultare l’elenco completo dei candidati, suddivisi per capoluogo e frazioni. Le votazioni si svolgeranno domenica 8 giugno dalle 8 alle 21 e lunedì 9 giugno dalle 8 alle 15, nei pressi dei seggi allestiti in contemporanea con i referendum nazionali. Si potranno esprimere fino a un massimo di tre preferenze, di cui almeno una a favore di una persona di sesso diverso.

Il Consiglio di Zona di Rossetta, frazione condivisa con il Comune di Fusignano, è già stato rinnovato lo scorso novembre in occasione delle elezioni regionali.