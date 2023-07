Rinvenuto un cavo murato usato per i servizi telefonici

Durante i lavori, nell’impalcato del ponte demolito è stato rinvenuto un cavo murato di cui nessuno (Telecom ed Enel compresi) era a conoscenza.

In un primo momento sembrava che si dovessero fermare i lavori, ma in seguito, in accordo con le forze dell’ordine, quel cavo

è stato stato tagliato senza nessuna conseguenza.

È poi emerso che decine di anni fa l’Asst (Azienda di Stato per i servizi telefonici che operava nel operava nel settore delle telecomunicazioni) assieme a Sirti (azienda specializzata nella progettazione, realizzazione e manutenzione di grandi reti di telecomunicazione) gestiva direttamente alcuni collegamenti strategici che univano i capoluoghi di provincia posati lungo le strade statali.

Successivamente tutte le infrastrutture e il personale è passato a Telecom e, nel tempo, queste tratte sono state abbandonate a favore di collegamenti più efficaci.

Quasi sicuramente

si trattava di questo e fino a che non se ne è avuta là certezza, si è pertanto

temuto un rallentamento importante dei lavori già avviati.

lu.sca.