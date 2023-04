Rinviata al 2 maggio la ‘Camminata dell’Amore’, organizzata dai ‘Rumours for children’ perraccogliere fondi a favore di Mensa amica e Cervia Social Food. L’iscrizione, con una offerta minima di 15 euro, potrà essere effettuata direttamente nel luogo di ritrovo prima della partenza prevista alle 19.30 in piazza Garibaldi. Sarà un percorso di circa 3 chilometri adatto a tutti. Chi vuole può partecipare anche in sella alla bici oppure farsi trovare direttamente al punto di arrivo, ovvero lo Stadio dei Pini di Milano Marittima.