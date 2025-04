Rinviata la conferenza sui cambiamenti climatici. L’iniziativa sarà recuperata

Causa malattia del relatore, il previsto secondo appuntamento del ciclo di conferenze “Pagine di Scienza” organizzato presso la Biblioteca Classense dall’Associazione Amici della Classense programmato per domani, mercoledì 2 aprile, alle 17 nella Sala Muratori in via Alfredo Baccarini 15 a Ravenna è rinviato a data da destinarsi. Il relatore, Attilio Rinaldi, avrebbe dovuto svolgere una conferenza dal titolo: “I cambiamenti climatici e l’impatto sugli ambienti acquatici e la qualità delle acque marine”. Sarà cura dell’Associazione dare tempestiva informazione circa la data nella quale sarà recuperata l’iniziativa.