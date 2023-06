Rinviato l’evento ’Etilene per tutti’

L’appuntamento’ Etilene per tutti, (Ro)versi ritrovati’, previsto oggi all’Arena dello Stadio dei Pini, è stato riprogrammato per domenica 25 giugno, alle 19, alla Darsena del Sale di Cervia. La sala dell’acqua accoglierà l’omaggio a Roberto Roversi, uno dei più grandi poeti del Novecento italiano e paroliere di Lucio Dalla. Con il racconto di Ernesto Assante, spetta alla band bolognese Zois (Valentina Gerometta, Stefano di Chio e Ivano Zanotti) restituire alla storia della canzone italiana i sette testi di Roversi che giacevano da decenni fra le tante carte lasciate dal poeta. Nessuno sa se Dalla li abbia mai ricevuti. Coloro che avevano già acquistato il biglietto per l’appuntamento di oggi saranno contattati dalla Biglietteria del Festival per eventuale rimborso.