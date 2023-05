Rinviato l’evento OMC Med Energy

Ora è ufficiale: l’edizione OMC Med Energy, in programma al Pala de André dal 23 al 25 maggio, è stata rinviata. La Prefettura ha comunicato nel pomeriggio che "le persistenti condizioni di criticità meteoclimatica e idrogeologica su tutto il territorio provinciale non consentono lo svolgimento". OMC-Med Energy ha così annullato l’evento, che si terrà in altra data. "Le ragioni della decisione vertono sulla necessità, in primis, di garantire la sicurezza, in un momento tanto critico per Ravenna e l’intera regione".