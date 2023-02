Rinvio di un anno delle concessioni, soddisfazione da parte di Cna Balneari

Cna Balneari apprezza il via libera delle commissioni Bilancio e Affari costituzionali del Senato agli emendamenti sulle spiagge nell’ambito della legge di conversione del Milleproroghe. La proroga di cinque mesi dei termini della mappatura (per rilevare il grado di disponibilità della ’risorsa spiaggia’), lo slittamento di un anno – a fine 2024 - della messa a gara delle concessioni e l’apertura di un tavolo a Palazzo Chigi sono tre provvedimenti chiesti espressamente da Cna Balneari. "Contiamo sul fatto che la mappatura – aggiunge Bruno Borghetti, presidente Cna Stabilimenti Balneari Ravenna - rilevi la non scarsità della risorsa spiaggia, assicurando continuità alle attività esistenti e rendendo di fatto non applicabile la Direttiva Bolkestein".