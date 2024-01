Riolese in trasferta

Ravennati in campo nei due gironi di Seconda Categoria: nel gruppo M oggi in campo il big match di giornata, con la Riolese ospite dei bolognesi dell’Amaranto Castel Guelfo del capocannoniere Ricupa. Rispettivamente sono la terza e quarta forza di un raggruppamento guidato dall’Only Sport Alfonsine (nella foto Giovanni Rotondi) che domani se la vedrà tra le mura amiche del Brigata Cremona col Vita Granarolo. Un primato da difendere dagli assalti della Vis Faventia (seconda a un punto) impegnata a Bagancavallo. Nel girone N, invece, oggi trasferta difficile per la capolista Vecchiazzano impegnata sul campo del Low Street Ponte Nuovo. Potrebbe approfittarne il Marina, domani a Godo, penultima in classifica con appena 3 punti.

Seconda Categoria (15ª giornata, ore 14.30). Girone M: C. Guelfo-Riolese. Domani: Bagnacavallo-Vis Faventia, Bagnara-R. Voltanese, B. Tuliero-Palazzuolo, C. Erika-S. Potito, Conselice-San Rocco, Only Sport-Vita. Classifica: Only Sport 29; Faventia 28; Riolese 25; C. Guelfo, Palazzuolo 23; Bagnacavallo 21; Vita, S. Rocco 20; Bagnara 18; S. Potito 17; C. Erika, B. Tuliero 16; Conselice 8; R. Voltanese 7. Girone N: Low Street-Vecchiazzano.

Domani: Dep. Roncadello-S. Zaccaria, F. Zarattini-P. Fuori, Fiumanese-S. Pancrazio, Gs Romagna-Real, Godo-Marina, Valmontone-St. Rossa. Classifica: Vecchiazzano 36; Marina 31; Fiumanese 28; S. Pancrazio 27; St. Rossa 25; Low Street 23; Gs Romagna 21; F. Zarattini 18; Real, P. Fuori 17; Valmontone 13; Dep. Roncadello 11; Godo 3; S. Zaccaria -3.

u.b.