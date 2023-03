Riolo, al parco Pertini una panchina gialla per la verità su Regeni

Una panchina gialla per ricordare Giulio Regeni. Nell’ultimo consiglio comunale il gruppo ’Riolo Terme per la Comunità’ ha presentato una mozione di adesione alla campagna ’Verità e Giustizia per Giulio Regeni’ di Amnesty International per ricordare l’omicidio del giovane ricercatore italiano al Cairo, nel 2016. La mozione è stata approvata e ha impegnato la Giunta alla posa di una panchina gialla con la scritta ‘Verità e Giustizia per Giulio Regeni’. La panchina sarà riqualificata grazie al contributo dei ragazzi del Centro ‘La Baracca’. Inaugurazione giovedì 23 alle 18, al parco Pertini.