Riolo, Castello e Solarolo: oggi si approvano i bilanci nei Consigli comunali

Sono tre i Comuni del Faentino in cui oggi si riuniranno i Consigli comunali. E si tratterà di sedute particolarmente importanti, perché sia a Castel Bolognese (in foto il municipio) dalle 18.30 che a Riolo Terme dalle 19.30 che a Solarolo dalle 19.30 si discuterà per approvare il bilancio di previsione 2024-2026 e l’annualità 2024 del Documento unico di programmazione.

A Solarolo e a Riolo si discuterà anche delle aliquote relative alla nuova Imu per il 2024, a Solarolo del contratto di sindacato di voto e di disciplina dei trasferimenti azionari fra i soci pubblici di Hera S.p.a. 2024/2027, a Riolo Terme della convenzione tra l’Unione della Romagna Faentina, il Comune e l’Ente di gestione per i parchi e la biodiversità Romagna per l’utilizzo da parte dell’ente di gestione di strutture tecniche e amministrative dell’Unione e del Comune.

Infine sempre a Riolo si parlerà anche del regolamento del mercato agricolo e del mercato agricolo itinerante fra le frazioni di Cuffiano, Isola e Borgo Rivola.