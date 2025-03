Riolo dice addio all’artista dei ’quadri di stoffa’

È morta a 76 anni Marta Pederzoli di Riolo Terme, artista molto conosciuta ed apprezzata per le sue tarsie in stoffa. Ritagli di varia forma e colore connessi in modo da realizzare un motivo ornamentale spesso con risultati artistici di notevole livello. Marta ha intrapreso da giovanissima, verso la metà degli anni Sessanta, il lavoro di sarta che favoriva la sua manualità con le stoffe, passione che l’ha accompagnata per tutta la vita e che ha saputo trasportare con successo nel campo dell’arte grazie soprattutto alla collaborazione con Pablo Echaurren, pittore, fumettista e scrittore romano. Lavoro e passione indussero la Pederzoli ad aprire tra l’88 e il ’93 un negozio a Riolo Terme di ’Ricami e applicazioni’.

È in questo periodo che, realizzando il drappo del Palio del Niballo di Faenza, si appassionò alla tecnica della tarsia accostando stoffe di colori diversi connettendole secondo un disegno prestabilito. Partendo da disegni suoi o di altri, com’è il caso del drappo del Niballo, Marta Pederzoli ha realizzato tarsie di fattura accurata ed originale, utilizzando stoffe di qualsiasi tipo trovate qua e là, soprattutto nei mercatini, che sotto le sue mani hanno trovato vivacità, tono di colore, compatezza e spessore. Con questa tecnica negli anni ’90 realizzò i gonfaloni dei comuni di Casola Valsenio, Castel Bolognese e Faenza; i costumi per i personaggi storici più importanti del Rione Bianco di Faenza, E anche i drappi del Niballo che favorirono l’incontro con Pablo Echaurren.

Nel 1999 Marta Pederzoli fu chiamata a trasportare su stoffa il disegno del drappo realizzato dal pittore romano senza che ci fossero contatti tra i due. Al termine dell’opera, inviò a Echaurren un campione del suo lavoro. Dopo un mese l’artista romano le telefonò e la lasciò senza parole per la sorpresa e soprattutto per ciò che le disse: "È da anni che cerco chi possa interpretare i miei disegni utilizzando la stoffa. E finalmente l’ho trovata". Echaurren si recò poi a Riolo per vedere gli altri lavori della Pederzoli e in quel momento nacque un sodalizio che la farà conoscere nel mondo dell’arte grazie ai disegni di Echaurren tradotti in "quadri di stoffa", soffici superfici colorate e imbottite che attirano la carezza degli occhi e delle dita. Marta Pederzoli ha partecipato con i suoi lavori a numerose mostre allestite via via in importanti gallerie di Roma, Torino e Siena. Tra le sue creazioni più celebri, spicca uno splendido trittico esposto presso il Teatro Masini di Faenza, mentre numerose opere sono presenti in collezioni private e di enti pubblici, tra cui il Comune di Faenza, quello di Riolo Terme.

Il funerale di Marta Pederzoli, che lascia il marito e due figli, si terrà oggi pomeriggio alle 15 nella chiesa di Riolo Terme, poi la salma sarà tumulata nel cimitero di Gallisterna.

Beppe Sangiorgi