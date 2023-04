Riolo, Fiera dell’Agricoltura pronta a ripartire

Il centro di Riolo Terme è pronto per l’edizione numero 14 della fiera dell’Agricoltura ’Agriolo’ che si terrà da venerdì a domenica. Come gli scorsi anni la Fiera sarà dedicata ad addetti ai lavori e non, con esposizioni di nuovi macchinari e tecnologie per l’agricoltura, alternate a momenti di spettacolo con gruppi

musicali, sfilate di trattori d’epoca, esibizioni delle unità cinofile, momenti conviviali e stand gastronomici. Tornerà anche la mostra del bestiame, con razze bovine e suine autoctone e varie espressioni dell’allevamento avicunicolo, ovino ed equino praticato nel territorio riolese.

Spazio sarà poi riservato ai mercati dei produttori locali. "La fiera nasce e si sviluppa grazie all’impegno dei volontari e degli agricoltori operanti nel territorio – spiegano gli organizzatori – , che con il loro contributo fanno sì che si possa percepire il mondo dell’agricoltura con maggiore vicinanza, per scoprirne così tutte le sfaccettature".

In programma venerdì 14 aprile, alle 18 nella Sala polivalente ‘Ex Chiesa San Giovanni’ c’è il convegno ‘La realizzazione d’impianti irrigui nella vallata del Torrente Senio: un percorso tra sostenibilità ambientale e autonomia energetica’, organizzato dal Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale. Un appuntamento con esperti del settore per parlare dell’attuale crisi idrica e delle possibili soluzioni. Ospite per le conclusioni Alessio Mammi, assessore regionale

all’agricoltura e agroalimentare, caccia e pesca.

"La Fiera dell’Agricoltura ‘AgRiolo’ – ha spiegato la sindaca Federica Malavolti nel corso della presentazione - è un evento voluto da tutta la comunità di Riolo Terme, per cui ringrazio tutte le persone coinvolte nell’organizzazione, a partire dai volontari dell’associazione F.A.T. Agri, rappresentata dal presidente Francesco Dalmonte, e della Pro Loco. Già dalle prime edizioni abbiamo registrato una grande affluenza e col tempo la nostra fiera è divenuta una delle più importanti a livello regionale. È importante dire che a Riolo Terme l’agricoltura non solo fa ancora parte del tessuto produttivo, ma svolge un ruolo da protagonista".