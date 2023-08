Riolo Frogstock, si comincia

È finita l’attesa per il Frogstock, arrivato alla 28esima edizione. Da oggi a sabato il parco fluviale di Riolo Terme ospiterà concerti, degustazioni, eventi (apertura cancelli alle ore 19). E tutto sarà a ingresso gratuito. Frogstock partirà con l’Avis Night. Saranno presenti tre gruppi che si esibiranno sul palco nella prima serata: gli M.M.K., gli Elephants in the Room e gli España Circo Este che domineranno la serata sul main stage. Nell’attesa sarà presente un’apericena in compagnia degli Overthought, nella ritmata area del Joker Disco Bar. A seguire il dj set sarà affidato a dj Artù. La serata si avvale del supporto della Sezione Giovani dell’Avis Provinciale di Ravenna e dell’Avis della Regione Emilia-Romagna, per promuovere la cultura della solidarietà tra i giovani, l’importanza della donazione e ricordare un grande amico. Si prosegue domani con una serata all’insegna dell’indie-pop con Beart, Flat Bit e un gruppo fiorentino i BNKR44. All’Aperijoker si esibiranno in formazione duo acustico MeriCler & Lisca. L’After Show presso il Joker Disco Bar sarà opera del mixaggio di dj lil.zuttt.

Per la penultima serata, venerdì, il festival proporrà i Goodbye Neverland , i Sunset Radio e un gruppo pop-punk in forte crescita La Sad. Come ogni sera sotto il Joker, l’aperitivo si animerà con i 19Test. Mentre, alla fine dei concerti, si farà l’alba con il dj Alessandro Stoppa. E per finire, rullo di tamburi, sabato si aprirà l’ultima serata con i Winter Geckows, 18K e uno dei rapper più ermetico – come si definisce lui – Rancore

Un ultimo aperitivo aspetterà i presenti insieme ai Three Oh! Sex sotto l’ipnotico Joker.

Si potrà concludere il sabato notte sul dance floor del Joker Disco Bar, con le musiche del dj Elia Poggi.Verrà allestito per voi il Rock Camp, campeggio gratuito che permetterà di ripartire freschi e riposati dopo un sonno ristoratore. Inoltre, sempre nell’ottica del divertimento responsabile, grazie al Ser.T di Faenza sarà possibile effettuare un controllo gratuito del tasso alcolemico (a questo proposito, sarà presente la Gintoneria, un punto bar specializzato nella preparazione di gin tonic). Infine, sarà presente una grande varietà di bancarelle d’artigianato locale e dischi sempre molto apprezzate dai cultori della musica e per i più piccini verrà allestita l’area bimbi, realizzata in collaborazione con Zerocento. Altre informazioni sui canali social di Frogstock (Facebook, Instagram e Twitter) e sul sito dell’iniziativa.