Riolo, nuova gestione al Grand Hotel: "Terme per tutti ed eventi speciali"

Nuovo capitolo nella storia ultracentenaria del Grand Hotel di Riolo Terme: con la serata di gala di ieri ha infatti preso il via l’inedita pagina a firma del gruppo alberghiero Devira. L’obiettivo è lo stesso di sempre, declinato nella complessa situazione attuale: "Uno sviluppo del turismo che permetta a Riolo Terme di rialzarsi dal post-alluvione – commentano il nuovo direttore del Grand Hotel Corrado Della Vista e l’amministratrice delegata Pamela Lobuono –, e di diventare un punto di riferimento per eventi e turisti. Un ringraziamento particolare va alla famiglia Pasotti (storicamente al timone delle Terme fino alla morte del capostipite Gino, avvenuta tre anni fa, ndr) e all’amministratore delegato di Padusa Andrea Spalla per averci dato in mano uno dei più preziosi gioielli di famiglia. Aver acquisito una struttura termale ci permette di proporre un’offerta turistica a 360 gradi".

Il Grand Hotel di Riolo entra dunque nella corona di strutture ricettive e del mondo della ristorazione che Devira gestisce. "Proporremo pacchetti con al centro la possibilità di trascorrere alcuni giorni in questo borgo incastonato sull’Appennino, che ha conquistato noi per primi". Chi arriverà al Grand Hotel troverà attorno a sé un parco di dodici ettari, la sala congressi nella depandance a sud, ma anche la piscina idromassaggio che sorge sulla terrazza dell’ala dedicata alle suite, all’ombra del bosco e della vecchia chiesa oggi sconsacrata – raggiungibile dall’hotel direttamente attraverso la galleria che li congiunge – per arrivare fino alle innovazioni dettate dalle ultime tendenze. In un ambiente che è rimasto fondamentalmente identico a come appariva nel 1870, fedele alle ambizioni della nascente nazione e al suo afflato verso il neoclassico e successivamente in direzione del liberty, sono infatti stati riadattati alcuni ambienti per soddisfare i gusti del pubblico del 2024: su tutti spicca la bikeroom che sorge all’interno dell’antica orangerie. I ciclisti saranno un segmento di riferimento per il nuovo pubblico del Grand Hotel e delle terme: non a caso a Riolo, dove si tennero i mondiali di ciclismo nel 2020 e dove a giugno passerà il Tour de France, è da allora sorto lo Zappi Cycling Sport Hotel. "Per i fan delle due ruote sono previsti servizi termali dedicati specificatamente a chi vuole recuperare dopo una giornata di attività sportiva intensa", prosegue Pamela Lobuono.

Per quanto riguarda le terme di Riolo, "il settore sanitario prevale su quello wellness in maniera ancora piuttosto decisa – spiega il direttore commerciale Emanuele Salvatori –: se dovessimo tracciare delle percentuali, direi 70-30. Ma il distacco si va assottigliando: in particolare durante i mesi invernali la struttura è consacrata pressoché interamente al wellness, con piscina riscaldata, trattamenti con i fanghi della vicina sorgente di Bergullo, sauna, bagno turco, percorsi vascolari e programmi specifici per l’acquaticità neonatale. L’attenzione verso il settore sanitario rimarrà alta: quest’anno le terme ospiteranno di nuovo il convegno scientifico che è stato prassi fino a che non è arrivata la pandemia, quattro anni fa". Non mancheranno tuttavia eventi come degustazioni a bordo piscina e concerti da assaporare lasciandosi accarezzare dall’acqua.

Filippo Donati