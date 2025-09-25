Riolo, open day e seduta vaccinale straordinaria alla Casa della Comunità

La Casa della Comunità di Riolo Terme apre le proprie porte alla cittadinanza. Lunedì 29 settembre è in programma un pomeriggio ricco di iniziative e servizi dedicati alla salute: dalle 14 alle 18, in via Tarlombani 10, si svolgerà l’open day con la presentazione di nuove figure professionali e momenti di confronto con operatori e associazioni del territorio. Durante l’iniziativa saranno introdotte le figure dell’Infermiere di famiglia e comunità (Ifec) e l’assistente sociale del Punto unico d’accesso (Pua), professionisti fondamentali per garantire un’assistenza sanitaria e sociale sempre più vicina ai cittadini. Durante la giornata interverranno, tra gli altri, Donatina Cilla, direttrice del Distretto di Faenza, i medici di Medicina generale della Casa della comunità e Giuseppe Attisani, direttore della struttura della Medicina dello sport e Promozione dell’attività fisica.

Per l’Amministrazione comunale sarà presente la vicesindaca Francesca Merlini. Interverranno anche i rappresentanti dell’Auser e della Pubblica Assistenza, associazioni sempre vicine al territorio, che collaborano al benessere della comunità.

L’open day offrirà anche occasioni di partecipazione attiva, con la possibilità di iscriversi al corso per diventare conduttori di gruppi di cammino, incontrare le associazioni del territorio, confrontarsi con gli operatori della Casa della Comunità e contribuire alla raccolta dei bisogni della comunità. Parallelamente, dalle 14 alle 17:30, è prevista una seduta vaccinale straordinaria con la possibilità di effettuare i vaccini contro Difterite-Tetano-Pertosse, Pneumococco, Herpes Zoster (fuoco di Sant’Antonio), HPV (Papilloma Virus) e Morbillo-Parotite-Rosolia. Saranno inoltre effettuate visite di medicina legale per il rilascio del contrassegno di sosta e circolazione per disabili. Per prenotare la seduta vaccinale o la visita medica è possibile rivolgersi agli sportelli CUP o contattare il numero verde gratuito 800 00 22 55.