Riolo, quinto comune per turismo in provincia. E il mese di aprile sorride alle Terme

Oltre 58mila pernottamenti nel 2024. A riportare il dato del territorio del Comune di Riolo sono le Terme, in una nota in cui celebrano i risultati del primo mese di apertura stagionale: "Dopo un 2024 in cui hanno trainato il piccolo comune collinare a tornare ai livelli pre-pandemia per quanto riguarda i flussi turistici, con oltre 58mila pernottamenti che lo pongono come il quinto comune di tutta la provincia dopo Cervia, Ravenna, Faenza e Lugo a fronte di oltre 13mila turisti registrati nel corso dell’anno nelle strutture ricettive, il 25% in più del 2023". Per quanto riguarda questo aprile, invece, "nonostante l’apertura posticipata di una settimana rispetto allo scorso anno, abbiamo comunque registrato un incremento dell’1-2% sui numeri del 2024 – dichiara Emanuele Salvatori, direttore commerciale delle Terme –, in linea con il trend del settore a livello nazionale". Tra gli elementi chiave il turismo di prossimità: "Il fine settimana di Pasqua, in particolare, è stato una sfida per la struttura termale, perché gli hotel di Riolo erano al completo da settimane per via del Wec all’autodromo di Imola – si legge nella nota –. Le terme hanno registrato comunque un ottimo numero di presenze, grazie alla nutrita affluenza del pubblico locale.

La sindaca di Riolo Federica Malavolti conferma il trend: "Stiamo assistendo alla crescita di un nuovo tipo di turismo, attento e rispettoso, legato alla dimensione naturalistica del territorio e alla valorizzazione del Parco regionale della Vena del gesso. Le Terme, storicamente un punto di forza per la nostra città, stanno attraversando un’evoluzione significativa".