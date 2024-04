Riolo Terme, la situazione dopo l’alluvione

In data 30 gennaio 2024 abbiamo preso parte ad un’assemblea pubblica sul tema dell’alluvione a cui hanno partecipato il Sindaco di Riolo Terme, Federica Malavolti, e il Sindaco di Casola Valsenio, Giorgio Sagrini. Per l’Agenzia per la sicurezza territoriale e la Protezione civile dell’Emilia Romagna era presente Marco Bacchini, mentre per il Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale, Rossano Montuschi.

Siamo intervenuti con alcune domande, chiedendo cosa potremmo fare noi ragazzi per evitare che questi eventi non accadano più: ci ha risposto Bacchini dicendo che i ragazzi devono appassionarsi e conoscere il loro territorio perchè se si sa quali sono le zone sicure e quelle che possono avere problemi quando si diventa grandi si può pensare a delle soluzioni per far fronte alle difficoltà. Il Sindaco di Riolo, invece, ci ha detto che bisogna dare importanza anche ai territori che ci stanno vicini per avere una visione più ampia; capire com’è fatto il nostro terreno e il nostro fiume Senio, inoltre, ci potrebbe dare una mano per un futuro sempre migliore.

Fare domande è importante perché si comprende tanto del territorio in cui si vive: ringraziamo tutti i partecipanti all’assemblea per averci dato queste informazioni perché c’è sempre da imparare.

Abbiamo poi intervistato un’alluvionata del nostro paese, la signora Alessia Lazzerini.

Appena ha visto tanta pioggia che stava invadendo la sua casa cosa ha pensato immediatamente?

"Ho pensato al significato della parola “Apocalisse”: in quel momento ho capito il vero significato di questo termine".

Quando vedeva che l’acqua in pochi minuti saliva inesorabilmente ha avuto tempo di mettere in salvo la sua famiglia?

"Sì, ci siamo riusciti, non è stato facile, dovevamo essere lucidi; abbiamo preso un cambio, uno spazzolino da denti, la borsa con i documenti, il caricabatterie e cellulari".

Chi ha messo in sicurezza per primo?

" Siamo scappati insieme, ci siamo aiutati a vicenda, io ho preso un gatto e mio marito l’altro".

Una volta che si è resa conto che la sua casa era allagata quali sensazioni ha avvertito?

"Una sensazione di smarrimento e fallimento perché abbiamo visto in quel momento tutti i nostri sacrifici distrutti".

Noi ragazzi pensiamo che l’alluvione sia una “brutta bestia” che porta distruzione, ma ci piace essere positivi: grazie a questo evento abbiamo potuto conoscere e parlare con diverse persone, anche solo mentre pulivamo il fango per aiutare qualcuno in difficoltà o condividevamo qualsiasi cosa potesse servire. Questo ci ha unito: in quel momento, infatti, eravamo tutti uguali e tutti sottomessi al potere della natura. Una delle cose più belle che ci ha fatto capire quel periodo è quanto le persone possano cooperare tra loro per raggiungere un obiettivo comune e, credeteci, questo non è affatto scontato. Abbiamo anche capito che non si può comprendere pienamente una situazione finché non la si vive. Questo evento negativo, inoltre, ci ha fatto amare ancora di più il nostro territorio, che cercheremo, nel nostro piccolo, di proteggere e far risplendere nuovamente.

Ester Tronconi, Rossella Di Gilio, Lorenzo Dalle.

Classe 1A, Scuola secondaria di I grado ’Giovanni da Riolo’, Riolo Terme

Prof. Lorenzo Sbarzaglia