Riolo, una mostra antologica a dieci anni dalla morte di Giovanni Bertozzi

Chi attraversa Riolo Terme lungo la Provinciale 306 non può fare a meno di notare, vicino al ponte sul Senio, una figura femminile stilizzata a grandezza naturale dal titolo ’Bellezze al bagno’. È un’opera in vetroresina di Giovanni Bertozzi (Giò Bert) al quale, a dieci anni dalla morte, il Comune di Riolo e la famiglia hanno dedicato una mostra antologica aperta fino al 7 gennaio con una sessantina di opere in legno e ferro esposte nella Rocca e nella Sala Sante Ghinassi. ’Bellezze al bagno’, realizzata nel 1995 per ornare la fontana del parcheggio di via Costa, è stata recuperata e restaurata dai volontari amici di ’Vivi il paese’ e collocata all’ingresso della palestra comunale (ex pizzeria I Pini). Qui s’incentra l’attività dell’associazione, riconosciuta dall’Ausl come palestra che promuove salute e benessere e dal ministero dello Sport come Centro sportivo della salute. "La nostra attività – spiega la presidente Barbara Spadoni – è volta a dare vita alle piccole realtà puntando sul benessere psicofisico: oltre a Riolo Terme siamo a Solarolo, Castel Bolognese, Bagnara, Granarolo e Lavezzola. A Riolo da oltre 40 anni promuoviamo la danza, gli aderenti sono un centinaio. Circa in 200 frequentano gli incontri di ginnastica, inoltre promuoviamo incontri sul benessere psicologico".

b.s.