Rione Nero: nuovi costumi dei rotellini. E il Torneo Beoni di Bandiere

Il Rione Nero di Faenza presenta i nuovi costumi dei ’rotellini’ e organizza sabato 31 maggio il Torneo Beoni di Bandiere. In occasione della conferenza stampa di presentazione dei nuovi costumi dei rotellini oggi il Rione Nero renderà omaggio a S. Ippolito per ricordare i 250 anni dalla costruzione della nuova chiesa dei Santi Ippolito e Lorenzo, presenza silenziosa e attenta che risponde al motto ’Ora et Labora’, proprio in quel quartiere di Porta Ravegnana ove l’artigianato del legno, del ferro, del cuoio era così vivo e plasmava la vita civile ed economica della città. Un piccolo corteo di figuranti partirà dalla sede del Rione Nero in via della Croce 14 e porterà l’offerta di una candela in cera d’api di fronte alla chiesa; i rotellini faranno il gesto rituale di riporre le proprie daghe sui gradini della chiesa in segno di protezione al proprio quartiere. Il significato vuole rimarcare il ricordo dell’alluvione e la richiesta di protezione e di vigilanza della città e dei protettori religiosi. La cerimonia terminerà con il ritorno al Rione e con la conferenza stampa di presentazione dei nuovi costumi dei rotellini.

Domani nella sua corte rionale, si disputerà la nona edizione del Torneo del Pino Mero – Memorial Luca Beoni. Torneo sotto egida Fisb, dove sono inscritti 13 gruppi provenienti da tutta Italia a partire dalle 16 con il Singolo Tradizionale, saranno 13 gli esercizi previsti, in lizza anche Borgo Durbecco, Nero e Verde oltre a Ivan Samorì di Faenza. Alle 17 Coppia Tradizionale, con 13 esibizioni, alle 18 Piccola Squadra/Musici, 6 in lizza. In apertura andrà in scena l’esibizione del gruppo musici e sbandieratori U15 del Nero. Alle 20.30 la cena e alle 22 festa.

Gabriele Garavini