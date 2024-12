Rione Nero, ultimato il ripristino della sede

La sede del Rione Nero, gravemente danneggiata nel corso dell’alluvione del maggio 2023 è stata completamente ripristinata grazie al lavoro dei rionali, alle donazioni e agli investimenti dell’amministrazione comunale. Durante gli eventi calamitosi del 17 maggio scorso infatti tutta via Della Croce a Faenza, fino a Piazza San Francesco e corso Garibaldi erano stati invasi da acqua e fango. Non solo le abitazioni private ma anche la chiesa, il parco e il complesso dove ha sede uno dei cinque rioni faentini. Per il Rione Nero si erano mobilitati non solo i rionali, impegnati in prima persona prima nell’attività di pulizia e poi di sgombero e di ripristino dei locali ma anche vari esterni come il Magistrato delle Contrade di Siena ed il Comune stesso, che è proprietario dell’immobile. Nel dicembre del 2023 infatti era stato approvato con delibera della Giunta un primo intervento sostitutivo, a cura del Rione Nero per il ripristino delle condizioni strutturali e di arredo dell’immobile. A giugno poi era stato autorizzato un successivo intervento per il ripristino del manto stradale dell’area cortilizia. Dopo tali interventi, si era reso necessario completare i lavori di ripristino complessivo dell’immobile attraverso l’esecuzione di opere edili, interventi di sostituzione delle porte interne, oltre ad un intervento di manutenzione straordinaria del montacarichi, strumento necessario per l’utilizzo e il funzionamento della sede, fortemente danneggiato e reso inutilizzabile. Per questo motivo nelle scorse settimane la Giunta aveva approvato l’intervento per una spesa complessiva di circa 28 mila euro, sostenuta dal rione di Porta Ravegnana dietro presentazione di regolare documentazione di attestazione delle spese sostenute. In toto quindi si è proceduto in prima battuta al restauro degli interni con la sostituzione dei serramenti, il ripristino degli impianti (riscaldamento, idrico, elettrico, fognario, citofonico e televisivo) nonché il riacquisto di arredo e delle attrezzature distrutte.

Quindi all’esterno è stato completamente rifatto il manto del cortile. E infine si è proceduto con gli ulteriori lavori di ripristino, opere edili, sostituzione delle porte interne e manutenzione straordinaria del montacarichi. "L’importante investimento dimostra - si legge nella nota del comune di Faenza - l’importanza che l’amministrazione comunale attribuisce alla ripresa delle attività associative e alla valorizzazione del patrimonio culturale e sociale della città". "Il Rione e i suoi rionali - ha dichiarato il vicesindaco con delega ai lavori pubblici Andrea Fabbri - hanno dimostrato grande resilienza. Questa comunità così forte e coesa ha dato dimostrazione di riuscire a reagire con nuovo entusiasmo anche nei momenti più difficili". Grato si è detto invece il capo del Rione Nero Damiano Tinelli "Esprimiamo la nostra gratitudine all’amministrazione comunale per il costante sostegno dimostrato nel difficile periodo successivo all’alluvione di maggio 2023 - ha detto Tinelli -. Un ringraziamento speciale va ai privati e a tutte le altre realtà associative che ci sono state vicine in questo momento di grande difficoltà. Grazie a questi preziosi aiuti, siamo riusciti a rigenerare completamente il piano terra della nostra sede, dove oggi trovano spazio cucine, circolo, bar ed è stato possibile ripristinare l’area cortilizia. I lavori sono ancora in corso per completare gli arredi e ripristinare tutto ciò che è andato perso, ma siamo felici di annunciare che la nostra sede è ora pienamente operativa".

d.v.