Rione Verde e Borgo Durbecco i più veloci nelle prove ufficiali

Una bella serata primaverile ha fatto da cornice alla seconda serie di prove, quelle ufficiali, in vista della 25esima edizione della Bigorda d’Oro. Erano oltre mille le persone che hanno occupato le tribune dello stadio Bruno Neri. La competizione non è mancata e anzi i cavalieri emergenti, un solo al debutto assoluto in questa gara, hanno cercato di dare il loro meglio. Dieci le tornate ufficiali disputate a stalli chiusi, poi il Giallo ne ha fatta un’altra da solo a fine serata.

Due scudi, ovvero due vittorie per il Verde, Rosso, Borgo e Giallo, solo una il Nero. Solo due cavalieri sono scesi sotto i 13 secondi, Stefano Venturelli su Guaderiann 12,921 miglior tempo della serata e Enrico Gnagnarella su Princesse de Rio 12,965. Il record assoluto della pista del Palio è stato ottenuto nelle prove del Niballo 2014 da Andrea Gorini del Borgo Durbecco che su Perla de Bonorva sulla pista di destra quella rivolta verso la curva dei tifosi ottenne uno strepitoso 12.135. Poco sopra i 13 secondi Daniele Leri con Bide Tue. Non male Davide Ricci del Giallo su Ramona Danzig. Uno scudo anche per Alberto Liverani su Double Think mentre ha dovuto ritirare Zorzittu per un problema fisico ma, potrebbe essere recuperato per la gara.

Le prove dell’altra sera hanno parlato chiaro, con solo due cavalli sotto la soglia dei tredici secondi. L’altro, il terzo, era stato lunedì sera Bide Tue del Rosso. E’ ancora suo il momentaneo miglior tempo delle prove, un 12.905 da destra. Sono state due serie di tornate in cui l’unico indenne da errori è stato Stefano Venturelli del Verde, tutti gli altri qualche sbaglio l’hanno fatto. Diversi bersagli mancati, salti di corsia, rifiuti all’ingresso nelle gabbie e ritiri, di tutto e di più. Analizzando i singoli escono decisamente in modo positivo verso la gara i binomi di Verde e Borgo. Stefano Venturelli del Rione Verde, non sbaglia nulla e fra l’altro monta in maniera adeguata Guaderiann. Con un po’ più di determinazione può dire la sua anche Daniele Leri del Rione Rosso che ha nel piccolo anglo arabo Bide Tue, un cavallino preciso, di quelli che mordono la siepe. Enrico Gnagnarella del Borgo il cavallo sotto la sella ce l’ha e buono, Princesse de Rio, per questa categoria almeno.

L’errore di ieri sera, il salto di siepe, ma con l’altro cavallo, Farai Strada, speriamo non ne abbia minato la determinazione. Nota positiva decisamente Davide Ricci del Giallo, debuttante in campo gara e solo 16 anni. Infine, su Alberto Liverani del Rione Nero, forse ci si attendeva qualcosa di più, sarà la gara ad indicarci il suo vero valore. Decisamente buono l’operato al debutto, del nuovo Podestà della Giostra Cristian Malavolti. Già partita la prevendita dei biglietti della Bigorda, che si preannuncia molto equilibrata. Oltre alle prevendite online per il 25° Torneo della Bigorda d’Oro, su www.vivaticket.com e nei loro punti vendita autorizzati, domenica dalle 19.30 alle 22 sarà attivo anche il servizio di prevendita al Teatro Masini. I biglietti della Bigorda saranno inoltre acquistabili l’8 giugno allo stadio Neri dalle 10 alle 12 e dalle 16 . Prossimo turno di prove libere, l’ultimo, oggi dalle 21 sino alle 23.

Gabriele Garavini