Rionilandia, giornata di festa al Centro civico

Grande festa oggi pomeriggio al Centro civico rioni di Faenza per ‘Rionilandia’. L’appuntamento è alle 15 in via Sant’Orsola 31 con tutti i rioni protagonisti. L’iniziativa, la cui prima edizione si tenne nel 1996, non è solo una festa campestre che offre a tutti, bambini, giovani e adulti, la possibilità di trascorrere un pomeriggio tranquillo in allegria ma è anche l’occasione, per gli organizzatori, di far conoscere, attraverso il gioco, la bellissima struttura del Centro civico rioni, dove i cinque gruppi si preparano alle attività equestri durante tutto l’anno. La manifestazione, voluta dalla Cooperativa dei Manfredi e organizzata assieme al Comitato Giovani Rionali, con il patrocinio del Comune di Faenza e la collaborazione di ‘Amico Cavallo’ Asd e degli addetti alle scuderie di Borgo Durbecco, Rione Giallo, Rione Nero, Rione Rosso e Rione Verde, ripropone l’evento che caratterizza il periodo che precede di qualche settimana le manifestazioni del Niballo-Palio di Faenza. ‘Rionilandia’ offre a tutti di entrare liberamente al Centro civico, "dove giocano i Rioni", e godere di qualche ora a contatto con la natura nella zona pedecollinare alla periferia sud di Faenza in località Graziola, a poca distanza della cittadella dello sport di piazzale Mario Tambini. La manifestazione è un’ottima occasione per un giro in bicicletta o a piedi: al Centro civico rioni si arriva da via Sant’Orsola, imboccando la stradina vicino al passaggio a livello parallela alla ferrovia Faenza-Brisighella.

Nel corso del pomeriggio, che si aprirà alle 15 con l’esibizione degli sbandieratori under 15 dei Rioni, sono in programma giochi per i bambini nei pressi delle scuderie che potranno essere visitate accompagnati dagli addetti, i quali quotidianamente si occupano del benessere dei cavalli, tra cui vi sono quelli che disputeranno la Bigorda e il Palio. Ai bambini che giocheranno nelle scuderie verrà consegnata una tesserina su cui farsi applicare un piccolo timbro da ogni Rione: la tesserina completa dei cinque timbri permetterà di ricevere in omaggio biglietti gratuiti per la Bigorda d’Oro, che saranno consegnati ai loro accompagnatori. Verranno inoltre proposti laboratori a tema, mentre gli istruttori di ‘Amico Cavallo’ faranno fare conoscenza diretta dei simpatici quadrupedi. Per i bambini ci saranno a disposizione anche un pony e un asinello. Per tutta la durata della manifestazione sarà possibile anche partecipare a divertenti sfide. Verso il termine di ‘Rionilandia’, intorno alle 17.30, alcuni cavalieri dei Rioni daranno vita a esibizioni su una pista di allenamento.

Gabriele Garavini