Riorganizzata la macchina comunale. A regime nel 2025

Al termine del 2024 saranno stati assunti, nel rispetto dei limiti di spesa di personale previsti dalla legge, 37 dipendenti a tempo indeterminato e 44 a tempo determinato (27 dei quali agenti stagionali della Polizia locale impiegati in diversi periodi e 2 per ricostruzione post alluvione, finanziati con risorse del Commissario Figliuolo). Questo specifica l’amministrazione, in una nota con la quale specifica la riorganizzazione della macchina comunale, che andrà a regime nel gennaio 2025. A rinforzarsi è stata l’Unità Protezione civile, "sempre più nevralgica alla luce delle frequenti emergenze, che passa da 2 a 4 dipendenti stabilmente assegnati, oppure il Servizio Demanio, che acquisisce un funzionario tecnico per supportare la struttura nelle

procedure legate alla Bolkestein".