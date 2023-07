Riorganizzazione del mercato, è polemica

Riorganizzazione del mercato di Cervia con meno posti, ma gli spuntisti restano. A sollevare il timore ieri mattina, giornata di mercato, proprio lo spuntista Alberto Garofali. "Al mercato di Cervia – dice –, siamo circa una ventina di spuntisti e di solito ci sono 56 posti liberi. Togliendo questi 5 posti in estate e 14 nel mercato invernale rischiamo di non lavorare. Ci stiamo organizzando per inviare una lettera alla Regione, perché ci sono persone che da 30 anni fanno gli spuntisti a Cervia e capire anche il motivo di questa decisione". Guido Guidazzi vicepresidente nazionale Fiva e presidente Fiva Confcommercio Ascom Cervia e Mauro Guerrini, presidente Anva Confesercenti Cervia, i due maggiori sindacati di categoria ambulanti tuttavia spiegano che "noi dobbiamo togliere dei posti per una questione di riorganizzazione. Gli spuntisti restano. I posti soppressi serviranno all’amministrazione comunale per ridurre l’organico di mercato. Mentre i posti per gli spuntisti restano e potranno usare i posteggi degli ambulanti con licenza che, in quel giorno di mercato, non si presentano".