"Riorganizzazione del mercato rinviata per un errore"

"Rinviata la riorganizzazione del mercato annunciata in pompa magna". Lo affermano i consiglieri di ’Area liberale’ Gabriele Padovani e Giorgia Maiardi. "Siamo alle solite – commentano –, il sindaco potrebbe andare nel guinness come tagliatore di nastri. Purtroppo, nella realtà, i fatti non corrispondono ai proclami. Il 18 marzo ci aspettavamo l’attuazione della ristrutturazione dei mercati cittadini, annunciata in conferenza stampa". Proprio il giorno prima del taglio del nastro, però, "viene inviata una circolare – dicono i consiglieri – con la quale si informavano gli ambulanti che l’attuazzione sarebbe stata rimandata a dopo Pasqua, senza specificare una data precisa".

Per i consiglieri il problema sarebbe un errore: "Pare che quando si è proceduto all’assegnazione degli stalli – affermano – non si sia tenuto conto, per le misure dei corridoi di passaggio, dei tendaggi dei negozi e delle colonnine dei parcometri. Siamo alle comiche, proseguono i due consiglieri. Interpelleremo l’assessore Fabbri per ulteriori chiarimenti".