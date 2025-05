Riorganizzazione del servizio 118. La Cgil: "L’Ausl si fermi"

A seguito dell’informativa ricevuta da Ausl Romagna, la Cgil ha chiesto la sospensione dell’organizzazione del servizio 118 che coinvolge quattro ambulanze operative nei territori di Forlì, Cesena, Rimini e Ravenna.

"Quella che viene presentata come una riorganizzazione – spiega il sindacato – non è altro che l’ennesimo taglio alla sanità pubblica, con conseguenze dirette sulla qualità e tempestività del servizio di emergenza-urgenza a danno della cittadinanza e degli operatori tecnici coinvolti".

"Nei giorni scorsi – continua la nota – avevamo formalmente richiesto un incontro all’Azienda ausl Romagna per aprire un dialogo costruttivo e responsabile. La risposta ricevuta, la decisione unilaterale di procedere senza alcun confronto, è inaccettabile e rappresenta una grave mancanza di rispetto verso i lavoratori e le loro rappresentanze. La sostituzione degli infermieri con operatori tecnici autisti solleva ulteriori e gravi criticità. In questo nuovo assetto, infatti, gli autisti si troverebbero ad affrontare responsabilità che esulano dal loro attuale inquadramento contrattuale e professionale, esponendoli a rischi operativi, legali e organizzativi che non possono essere ignorati né sottovalutati".

"Pertanto – conclude la Cgil– , chiediamo l’immediata sospensione dell’avvio della riorganizzazione annunciata, affinché si apra un tavolo di confronto con tutte le parti sociali interessate, volto a tutelare sia i livelli occupazionali sia la qualità del servizio offerto alla cittadinanza".