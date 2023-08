"Riparare le strade danneggiate"

"Serve un intervento urgente sulle strade comunali danneggiate". Lo scrive in un’interrogazione destinata all’amministrazione faentina il consigliere della Lega Andrea Liverani. Nell’interpellanza presentata, che sarà discussa nel prossimo consiglio comunale, Liverani esplicita anche un episodio: "Ci è stato segnalato che nei giorni scorsi a causa dello stato in cui versa via Pittora una persona è caduta rompendosi la scapola". Le criticità sul manto stradale danneggiato tuttavia riguardano più generalmente "alcune strade del forese, spesso dimenticate - sottolinea il consigliere in quota Lega -, che versano in situazioni scandalose: erba alta ai lati delle strade, crepe e buche sono solo alcuni dei problemi che presentano".