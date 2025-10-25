Riparte da ’Le assaggiatrici’ la stagione del cinema Sarti: "Lo scorso anno i nostri film visti da oltre 6mila persone"

Riparte oggi alle 21 la stagione del Cinema Sarti, in via XX Settembre. Gianluca Nanni, volontario responsabile, racconta le aspettative per questa nuova stagione del cinema cittadino e le novità che attendono gli spettatori.

Nanni, con cosa si comincia?

"Si parte con ‘Le assaggiatrici’ di Silvio Solini, poi ‘Tre ciotole’ con Alba Rohrwacher, ‘La vita va così’ con Virginia Raffaele, ‘Dopo la caccia’ con Julia Roberts, ‘Cinque secondi’ di Paolo Virzì con Valerio Mastrandea, per chiudere con ‘Il maestro’ con Pierfrancesco Favino nei panni di un insegnante di tennis. Tanto cinema italiano e qualche opera internazionale in cui si ride e ci si commuove, in pieno stile ‘Sarti’. Inoltre, a novembre confermato il solito appuntamento con un’opera per riflettere in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Giovedì 20 sarà proiettato in collaborazione con il Comune ‘Anche io’ sulla nascita del movimento #MeToo, proiezione ad ingresso gratuito".

Quali sono stati i numeri della scorsa stagione?

"Quello a cui teniamo di più è quello delle presenze. Anche lo scorso anno come il precedente siamo riusciti da aprire le porte ad oltre 6.000 persone, con più di 30 film proposti al pubblico e oltre 120 proiezioni tra film di programmazione ed eventi gratuiti. Cifre notevoli".

Negli ultimi anni il cinema pare sia essere stato riscoperto dalla città. È così?

"Devo dire grazie, e lo faccio anche a nome del parroco Pierre Laurent Cabantous, a tutta la città e ai cervesi che a partire dal dopo pandemia si sono stretti attorno al Sarti per dare un impulso decisivo a questa rinascita, tutt’altro che scontata di questi tempi".

Quanti volontari curano l’attività del cinema?

"Ogni anno ci poniamo il tema dei volontari perché per noi sono tutto, se non ci fossero dureremmo poco. Il gruppo ad oggi conta 16 tra ragazzi e ragazze giovani e meno giovani che affiancano i responsabili della sala Riccardo Gentile e Davide Zagnoli. Vanno ringraziati tutti: se non ci fossero saremmo davvero in difficoltà"

Quali sono le novità di questa stagione?

"Cito il ritorno della rassegna infrasettimanale con film di qualità. A partire da gennaio ci saranno 4/5 serate di programmazione extra con titoli di grande interesse ad un biglietto scontato. Poi certamente proseguiranno le proiezioni in lingua originale (in caso di film internazionali del weekend) fissate per la domenica alle 21. In novembre ospiteremo una serie di 4 film sul tema dell’Alzheimer in collaborazione con il Comune ad ingresso gratuito. Si comincia il 7 con ’Still Alice’.

Ilaria Bedeschi