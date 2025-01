Riparte il cinema Moderno

Si è aperto con il plurinominato ’Conclave’ il quarto ciclo di programmazione del cinema Moderno di Castel Bolognese, che domani, alle 21, proporrà ’Il giorno dell’incontro’, opera prima come regista di Jack Houston. Il weekend dell’1 e 2 febbraio sarà la volta de ’La stanza accanto’, di Pedro Almodóvar, con Tilda Swinton e Julianne Moore, mentre giovedì 6 febbraio ecco ’Hey Joe’.

Doppia proposta l’8 e 9 febbraio, per venire incontro ai gusti di tutti: sabato 8 alle 17.15 e domenica 9 alle 14.30 verrà proiettato il film di animazione ’Sonic 3’, mentre sabato alle 21 e domenica alle 17 e alle 21 toccherà a ’Maria’, con Angelina Jolie e Pierfrancesco Favino. Tra i fiori all’occhiello della sala castellana ci sono sempre i giovedì d’essai: ’Le occasioni dell’amore’ (13 febbraio), ’Better man’ (20 febbraio) e ’Una notte a New York’ (27 febbraio).

Per quanto riguarda agli appuntamenti speciali, il 6 marzo, in collaborazione con il Comune di Castel Bolognese, si celebra la Giornata internazionale della donna: sullo schermo spazio alla pellicola ’All we imagine as light’, frutto di una coproduzione indiana e di vari paesi europei (ore 21, ingresso unico 3.5 euro). Altro appuntamento speciale sabato 8 (ore 21) e domenica 9 marzo (ore 17 e ore 21), con la proiezione del cortometraggio ’L’appoggio’, di Francesco Minarini, presente in sala assieme agli attori, e a seguire ’10 giorni con i suoi’ di Alessandro Genovesi.