Riparte il corso ’Mettersi in proprio’

Il Lions Club Faenza Host organizza la 6ª edizione del corso ’Mettersi in proprio’: cinque incontri fra marzo e aprile. Il corso è progettato e gestito dai soci Lions, che mettono a disposizione le loro professionalità di commercialisti, consulenti del lavoro. Gli incontri si terranno il 20, 23, 27, 30 marzo e 2 aprile, dalle 20 alle 23 presso la sala riunioni della Confartigianato di Faenza, in via Zaccagnini 8. La quota di iscrizione è di 90 euro, che verrà devoluta per progetti sociali del Lions. Info e iscrizioni 0546 663666 o [email protected] .