Riparte il doposcuola di Auxilia. Le iscrizioni sono ancora aperte

Sono ricominciati i doposcuola organizzati dall’associazione Auxilia Onlus di Cervia. I doposcuola sono un progetto didattico di aiuto compiti e sostegno psicologico ed educativo individualizzato rivolto agli alunni di scuole elementari e medie. L’obiettivo del progetto è garantire uno spazio educativo e di promozione del benessere psicologico degli alunni.

"I nostri doposcuola sono attivi presso le scuole Savio, Cervia e Tagliata – spiega la coordinatrice Elena Alessandrini – con la finalità di accogliere e fare prevenzione primaria con particolare attenzione ai disturbi dell’apprendimento. Ci siamo accorti che c’è una situazione in cui il post pandemia ha esacerbato alcune difficoltà psicologiche di bambini e adolescenti. Le tematiche del benessere delle capacità di apprendimento. I doposcuola sono aperti e ci si può ancora iscrivere. Sono gratuiti per persone seguite dai servizi sociali o altre persone indicate dal Comune. Da quest’anno, all’interno dei doposcuola, si realizzeranno momenti culturali e laboratori dedicati all’ambiente e all’inclusione sociale". Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il numero 347/0186856.

i.b.