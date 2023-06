Riparte la rassegna ’Cinemadivino’

Da questa sera torna la rassegna itinerante ’Cinemadivino – i grandi film si gustano in cantina’ che, coniugando con successo film e vino, quest’anno raggiunge la 20^ edizione. Oggi l’inaugurazione è a Casa Spadoni Faenza (via Granarolo, 99), nella suggestiva cornice della piscina L’Altromare. Il film proposto è Babylon, con Brad Pitt e Margot Robbie. La serata è in collaborazione con la pizzeria più volte premiata ‘Il Girasole’ di Faenza, danneggiata dalla recente alluvione. Un contributo alla ripresa dopo il dramma della distruzione. I vini proposti per la serata sono della Fattoria Zerbina di Faenza: un omaggio al territorio attraverso un produttore d’eccellenza. "Il lavoro fatto nel 2022 da Cinemadivino - commenta Beatrice Bassi, delegata del cda del Gruppo Spadoni – ci ha portati in maniera naturale ad accrescere le collaborazioni di qualità, accanto alle conferme delle location degli ultimi anni. Mi piace sottolineare il rapporto che si è instaurato con il regista Gerardo Lamattina che ora lavora con noi, la crescita del ruolo dei ‘corti’, ma anche un forte segnale sul fronte della solidarietà: in questo senso va il rapporto instaurato con Linea Rosa". Anche quest’anno il tema sociale sarà sostenuto concretamente anche in termini economici.