Riparte la Sagra di Reda Super ospite Giacobazzi

Sette sere di spettacoli (con regina, nuovamente, la comicità), cibo e fuochi artificiali. Reda si prepara a vivere i giorni intensi della Sagra del Buongustaio, che inizia stasera e va avanti fino a mercoledì 23, nel campo sportivo parrocchiale. La festa è arrivata alla 24esima edizione ed è una delle più grandi del Faentino, con ogni anno ospiti di rilievo. I preparativi vanno avanti da oltre un mese, per l’allestimento del grande stand gastronomico e dell’area spettacoli, e da aprile per preparare la pasta, fatta rigorosamente a mano dalle azdore di Reda. Del resto sono i volontari l’anima della festa: da stasera saranno all’opera circa in 200 tra camerieri, cuochi, baristi, parcheggiatori e chi più ne ha più ne metta. Si inizia indicativamente a 8 anni a si va avanti fino a oltre gli 80, in una macchina ben oliata che tutti gli anni unisce la comunità dai giovani agli anziani. E che richiama gente da tutta la Romagna, tanto che gli organizzatori specificano: "Non spaventatevi per la fila quando arrivate allo stand gastronomico, poiché una collaudata organizzazione è in grado di farvi accomodare a tavola in tempi molto ridotti". "La formula è sempre quella – dice Daniele Tassinari, tra gli organizzatori –. Anche quest’anno abbiamo puntato molto sui comici".

Abbinato alla Sagra c’è infatti quello che da un paio d’anni prende il nome di ’Reda summer festival’: un cartellone di eventi che vede nella serata di punta il trio di comici composto da Giuseppe Giacobazzi, Paolo Cevoli e Duilio Pizzocchi, domani dalle 21.30. La ricetta è la stessa che l’anno scorso, con ’Giacobazzi&friends’, aveva ricevuto un ottimo riscontro da parte del pubblico, e difatti anche quest’anno gli organizzatori fanno sapere che siamo vicini al tutto esaurito. Le ultime prevendite sono disponibili online su Vivaticket, il prezzo è 25 euro. Lo spettacolo inizierà domani sera alle 21.30, ad aprire la serata sarà il gruppo Emisurela.

Tutte le altre sere prevedono spettacoli a ingresso gratuito. Si parte stasera con ’Rock in Movie’, un travolgente spettacolo che ripercorrerà tutto il rock dei film, alle 21.30. Sabato tributo a Jovanotti dalle 21.30 con Jovaband party, direttamente da ’Tali e quali show’ di Rai 1. Domenica, sempre alle 21.30, sarà la volta della musica degli Anthera, mentre lunedì c’è il concerto dei Qluedo alle 21.30. Lo stesso giorno tornerà anche lo spettacolo dei fuochi artificiali, mancato per qualche anno. Martedì si balla con i Moka Club, un appuntamento ormai consolidato che si ripete ogni anno. Infine il gran finale, mercoledì 23, sarà con i JBees.

Naturalmente non mancheranno il mercatino, la pesca gigante e lo stand gastronomico, che apre tutte le sere alle 19 a eccezione di domenica, quando sarà attivo già dalle 18.30. Sempre domenica dalle 12 si potrà anche pranzare alla Sagra.

Sara Servadei