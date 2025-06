Riparte la stagione al Coco Loco

Rilevato (e avviato) nel 2000, il Coco Loco ha appena inaugurato la stagione n.26. Lo stabilimento balneare di Marina di Ravenna è oggi uno dei ‘must’ della ristorazione e dello svago sano e partecipato, dei nostri lidi. Mauro Morigi e Stefano Bianchedi sono due dei soci fondatori che ancora oggi gestiscono lo stabilimento balneare. A loro, prima come dipendente e poi come socio, si è aggiunto, dal 2003, Federico Gualtieri, chef dalle mani d’oro, grande interprete della cucina. Nato come ‘bagno’ tradizionale, il Coco Loco si è progressivamente evoluto, alzando l’asticella della qualità e delle offerte, sia sul versante dello svago (ombrelloni, lettini, 4 campi da beach volley, uno da foot volley, 6 da beach tennis), sia sul versante culinario. Il Coco Loco propone infatti un ambiente raffinato ed accogliente, perfetto per chi, a tavola, cerca qualcosa di innovativo, con particolare attenzione agli abbinamenti ed alla qualità delle materie prime.

Tanto per dare la dimensione della varietà, ogni due settimane il menu viene rinnovato completamente. Per la realizzazione del pane, che è di produzione propria, vengono utilizzati lievito naturale e farine selezionate di grani italiani ed antichi. Ai piatti di terra e di mare, si affiancano le crudités, specialità dello chef Federico, condite con olio, sale, pepe e serviti con salsa all’aceto affumicato, salsa agrodolce e salsa allo zenzero: ostriche, gamberi rossi, gamberi viola, scampi, mazzancolle, capesante e ostriche. Nel menù è possibile trovare i sashimi (ricciola, parmigiana di melanzane scomposta; salmone, bavarese di fagioli neri, guacamole, pomodorini confit, e polenta soffiata; tonno rosso, robiola, frutto della passione, datteri e salicornia). Alcune proposte di antipasti, fra cui tartare di gamberi rosa; panino con tonno scottato e cipolla di Tropea; seppioline ripiene avvolte in pancetta affumicata; crocchette di baccalà mantecato; battuta di manzo con ostrica; pancia di maialino. Fra i primi è possibile trovare il riso Acquarello al nero di seppia con capesante e caviale essiccato; spaghettoni con acciughe e ventresca di tonno rosso; gnocchi di patate, stufato bianco di seppia al coltello, guanciale, melanzane e ricottina stagionata; caramelle rosse al pomodoro ripiene di pesce; tortelli verdi ripieni di mascarpone e noci; cappelletti ripieni di Parmigiano 24 mesi; tagliatelle al ragù.

Fra i secondi, in base al menù, si possono trovare, fra gli altri, branzino con cavolfiore, rapa rossa, salsa allo yogurt e caviale affumicato; storione con pavé di patate e sedano, rapa e porcini; salmone con peperoni ripieni e cipolline borretane caramellate; fritto di code di mazzancolle, gamberi rosa e calamari; tagliata di manzo con pesto di rucola, pomodori secchi, mandorle con patate al forno; filetto di manzo con porcini e tartufo. Nella carta delle eccellenze figurano caviale prestige, filetto di salmone affumicato delle isole Faroe e acciughe del mar Cantabrico. I dolci, tutti rigorosamente di produzione propria: mascarpone con fragole e maraschino; zuppa inglese rivisitata; lime con cocco e zenzero; sorbetti mango e cioccolato; cocco; lampone e nocciole sabbiate. Il Coco Loco è aperto da inizio marzo a fine ottobre. A partire dal pomeriggio è sempre attivo il chiringuito, per un aperitivo di qualità con cocktail ricercati. La domenica, dalle 18, c’è anche l’accompagnamento musicale con dj set. Il ristorante è aperto a pranzo e cena, tutti i giorni, ad esclusione della domenica sera e del lunedì sera.