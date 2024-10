Riparte la stagione dei burattini: "Diamo valore alle fiabe orali"

Tante novità e un ricco calendario di 12 appuntamenti per la stagione 2024/2025 di teatro di figura per bambini e genitori ‘Le arti della marionetta’, a cura del Teatro del Drago/Famiglia d’arte Monticelli di Ravenna che celebra il 45esimo anno di attività. Gli spettacoli, dal 20 ottobre all’1 marzo, si terranno alle Artificerie Almagià di Ravenna nella giornata di domenica a partire dalle 17.30, orario posticipato rispetto agli anni scorsi per venire incontro alle esigenze delle famiglie. Per la prima volta, inoltre, la sezione ‘Le arti per i piccolissimi’ (0-6 anni) sono state spostate al Cisim di Lido Adriano. "Con quello che sta succedendo in certi parti del mondo, andare a teatro è un atto politico – ricorda la direttrice artistica Roberta Colombo –. Rivolgendoci alle nuove generazioni, un tema che ci sta molto a cuore è quello della loro formazione. Non a caso la nostra stagione è imperniata soprattutto sulla tradizione delle fiabe orali, come Biancaneve e Cenerentola, concentrato di saggezza popolare di cui ancora abbiamo molto bisogno per la crescita dei più piccoli".

Il debutto in ottobre sarà affidato proprio a ‘Cenerentola’, la nuova produzione della compagnia umbra Tieffeu, per poi proseguire il 24 novembre con ‘Azzurra balena’ della compagnia toscana Habanera che racconta la storia di una piccola balena che riuscirà a realizzare il suo sogno grazie alla forza di volontà. In cartellone, come di consueto, anche le tre feste di Halloween con protagoniste le ‘Streghe’ della giovane compagnia Progetto g.g. che ha preso ispirazione dall’omonima storia dell’autore R. Dahl, oltre a quelle in occasione della Befana e del Carnevale. Fa il suo esordio poi uno speciale di tre giorni di spettacoli dal vivo ‘Figure in rete’, dal 29 novembre all’1 dicembre alle 18. Uno di pupi siciliani ‘L’infanzia di Orlando’ per la regia del maestro Mimmo Cuticchio (con replica per le scuole, lo stesso giorno alle 10); uno di marionette a cura della compagnia Carlo Colla & Figli ‘Marionette alla ribalta’; uno di burattini, ‘Il rapimento del principe Carlo’, spettacolo del Teatro del Drago che ha superato le 3mila repliche ed è stato tradotto in spagnolo, francese e inglese. "Insieme ai Colla di Milano e ai Cuticchio di Palermo, con i rispettivi centri di documentazione, stiamo anche lavorando a un portale online che riunisce le tre più grandi tecniche tradizionali", tiene a specificare Colombo. Il progetto di digitalizzazione delle tre Collezioni sarà presentato sabato 30 novembre alle 11, al Salone Nobile di Palazzo Rasponi. Spazio anche alla danza in gennaio con il giovane ballerino e coreografo Nicola Galli e per i laboratori dal titolo ‘Animare i sogni’.

Roberta Bezzi