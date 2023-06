Riparte stasera e domani l’attività del Pineta

Riparte la storia del Pineta. La discoteca riaprirà il suo ingresso e diventerà

il ‘JPineta Milano Marittima’

con la nuova gestione. Si parte stasera e domani con il nuovo corso e un generale rinnovamento. Alla guida dello storico locale, il gruppo di imprenditori con venti anni di esperienza

al Just Cavalli di Milano - ora ribattezzato Just Me - che negli ultimi anni ha sviluppato il suo brand anche nei luoghi più noti di tutta Italia tra cui Porto Cervo e Versilia.

Ancora ’segreti i nomi dei personaggi famosi presenti – collante dell’atmosfera intorno a eventi e serate del locale.

Da mezzanotte il party di inaugurazione e tornare a ballare nel centro

di Milano Marittima con, si annuncia, un nuovo look

e un tocco internazionale.