Ripartenza: dopo l’alluvione riapre la piscina di Lugo

Come tantissime altre realtà della zona aveva risentito dei devastanti effetti dell’alluvione. Poco più di un mese fa, il ‘mare’ di acqua che correva lungo le strade, aveva infatti invaso i locali tecnici, sommergendo le pompe per la circolazione dell’acqua di vasca, che di fatto costituiscono il ‘cuore’ della piscina. Tutto l’interrato, compresi i canali per la diffusione dell’aria, erano colmi di acqua proveniente dal sistema fognario. Nonostante un simile scenario, già dal 22 maggio sono iniziate le operazioni di drenaggio del sottosuolo. Un lavoro non affatto semplice, che però ha consentito l’attesa riapertura nella versione estiva. Stiamo parlando della Piscina comunale di Lugo, un ‘angolo di mare in città’ nel grande parco fornito di tre vasche (una da 25 metri a sei corsie con acqua riscaldata, una polifunzionale ludica a varie altezza con acquascivolo e una terza polifunzionale per bambini con profondità di 80 centimetri), per un totale di 800 metri quadrati di acqua.

Situata al civico 2 di piazzale Veterani dello Sport nella zona ad est della città e a poche decine di metri dallo stadio ‘Muccinelli’, da anni la struttura è un punto di riferimento ed una comoda alternativa al litorale. Oltre alle suddette tre vasche può infatti contare su ben 5mila metri quadrati di prato, oltre a un ampio solarium a bordo piscina nonché una vasta area verde attrezzata con ombrelloni e lettini. Area verde nella quale sono installate tre aree gioco: area ping-pong, area beach tennis e area calcetto su sabbia. Senza inoltre dimenticare il ristorante pizzeria ‘Da Zia Pop’. In caso poi di maltempo, una delle vasche della struttura al coperto è a disposizione per il nuoto.

Dal 2020 a gestire la Piscina di Lugo è ‘Spo.Ra - Sport Ravennate’, società nata dall’accordo fra Pool 4.0 srl (tra l’altro già impegnata nella conduzione della piscina Gambi di Ravenna) e Idee in Movimento Ssd, società di riferimento del comitato Uisp Ravenna-Lugo, che già è il principale attore nell’attività corsistica e natatoria all’interno dell’impianto. Fino al 15 agosto le vasche scoperte osserveranno i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 20.30; sabato, domenica e giorni festivi dalle 9 alle 19.30. Lo scivolo invece sarà fruibile dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18 (sabato e domenica 10-12.30, 14.30-18). Questi invece gli orari dal 16 agosto al 3 settembre: vasche scoperte (da lunedì a venerdì 9-19.30 , sabato, domenica e festivi 9-19); scivolo (da lunedì a venerdì 15-18, sabato e domenica 10-12,30, 14.30-18). Infine dal 4 al 10 settembre: vasche scoperte tutti i giorni dalle 12 alle 19; scivolo chiuso. Biglietti presso la piscina con possibilità di abbonamenti a medio e lungo termine. Info: 054524282.

Luigi Scardovi