"Ripartenza, servono ristori immediati"

È passato un mese dai giorni intensi in cui l’alluvione ha colpito la regione. La costa si è ripresa pressoché subito per aprire la stagione turistica. Ad oggi, il timore non è quello dei danni diretti bensì di quelli indiretti legati a prenotazioni per le vacanze e alle presenze di questa stagione. L’assessora alle attività produttive del comune di Cervia Michela Brunelli fa il punto.

Brunelli, come stanno le imprese colpite dall’alluvione a Cervia?

"Le imprese colpite in modo diretto dall’alluvione si trovano in grande difficoltà. Nella prima fase dell’emergenza, si sono concentrate tutte le azioni, anche pubbliche, nel cercare di bonificare, salvare le attrezzature, verificare in quali tempi e con quali modalità sarebbe stata possibile un’eventuale ripartenza. Oggi più che mai le pmi, le imprese artigiane, le imprese legate alla filiera agroalimentare, in questa seconda fase dell’emergenza, hanno la necessità di ricevere ristori immediati. La nostra amministrazione, oltre e a partecipare a tutti i tavoli istituzionali, sta valutando ulteriori misure necessarie al fine di contribuire a mitigare, almeno in parte, le gravissime perdite subite".

Il ponte del 2 giugno ha fatto superare il timore di abbandono dei turisti e avventori di giornata dopo l’alluvione? "Cervia era pronta, è stata meta di molti turisti. Nonostante questo, le incertezze legate a quanto è successo e ad una situazione atmosferica ancora instabile rendono complicato l’avvio della stagione estiva. In accordo con il Governo e con il fondamentale contributo della Regione Emilia Romagna si è deciso di lanciare una campagna straordinaria di comunicazione, a livello nazionale ed internazionale, in cui mostrare il litorale romagnolo per quello che realmente è, affascinante, curato e accogliente".

Le attività economiche sono state in prima linea durante l’emergenza.

"La solidarietà, il sostegno e l’aiuto reciproco non sono state una prerogativa solo dei singoli cittadini, ma anche di tante imprese che si sono prodigate nel donare attrezzature, pasti, beni di prima necessità, servizi e consulenze gratuite. Si è trattato di una risposta corale e immediata per far fronte non solo all’emergenza vissuta dai nostri cittadini e dalle nostre imprese, ma anche a sostegno delle altre città romagnole".

Al di là del meteo, cosa può offrire la città di Cervia ai turisti?

"Scegliere Cervia come meta delle proprie vacanze significa scegliere una vacanza rilassante ma anche dinamica e divertente, significa scegliere il suo mare, le sue pinete, significa scegliere di sostenere, anche se indirettamente, il recupero della nostra meravigliosa Salina. Non mancheranno poi tantissimi eventi".

Cervia ha, in concreto, una visione di città che possa andare oltre al solo mare e alla sola stagione balneare?

"Cervia è una città che offre servizi eccellenti, grazie alle sue imprese alberghiere e balneari e al comparto della ristorazione. Attraverso una collaborazione sinergica con le nostre attività economiche possiamo pensare ad un percorso che, per quel che mi riguarda, non può prescindere da una sempre maggiore valorizzazione dei nostri ambienti naturali, del verde, della salina, delle piste ciclabili, dei nostri centri sportivi, ma anche da proposte culturali di altissimo livello. Insomma sport, ambiente e cultura, penso che il nostro futuro debba passare da qui".

Ilaria Bedeschi